CDA, BBB en NSC helpen extreemrechts om wet tegen kinderarbeid te ontmantelen Actueel • Vandaag

Het Europees Parlement heeft donderdag de klauwen getrokken uit de zogenoemde 'antiwegkijkwet', een wet die bedrijven zou moeten aanspreken op misstanden als kinderarbeid en milieuvervuiling in hun toeleveringsketen. In plaats van alle bedrijven met meer dan duizend werknemers, gelden de regels straks enkel nog voor mega-multinationals. Ook de klimaatverplichtingen en duurzaamheidsverslagen zijn geschrapt. Dat meldt de NOS.

De Nederlandse partijen die voor deze aantasting van strengere duurzaamheidsregels stemden, zijn BBB, NSC en CDA, die allemaal deel uitmaken van de Europese Volkspartij (EVP). Deze christendemocratische fractie vormde een historische coalitie met de extreemrechtse ECR-fractie (waarin de SGP zit) en de fascistische Patriotten voor Europa (waarin de PVV zit). Voor de verkiezingen beloofde de EVP nog niet samen te werken met radicaal-rechtse fracties, maar die belofte is dus zonder enige gêne overboord gegooid. BBB-Europarlementariër Sander Smit viert deze samenwerking met extreemrechts zelfs als "een historisch politiek feit" dat bewijst dat "verandering in Brussel wél kan".

Die door BBB bejubelde verandering komt erop neer dat slachtoffers van moderne slavernij straks niet meer naar de rechter kunnen, oliebedrijven geen verantwoording meer af hoeven te leggen voor milieuvervuiling, en bedrijven die het wél goed willen doen hun concurrentievoordeel verliezen.

Lara Wolters, de GroenLinks-PvdA-Europarlementariër die de oorspronkelijke wet schreef, is furieus. Ze stapte woensdag op als hoofdonderhandelaar uit protest tegen het akkoord: "Cowboybedrijven krijgen ruim baan en mogen een spoor van vernieling achter zich laten."