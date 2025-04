Caspar Veldkamp moet geen sneue tweets plaatsen maar maatregelen nemen tegen Israël Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 139 keer bekeken • bewaren

Gedurende de afgelopen maanden heb ik me meerdere keren uitgesproken over de medeplichtigheid van de Nederlandse regering waar het gaat om de zich in Gaza voltrekkende genocide. Maar ook de media spelen hierbij met regelmaat een zeer kwalijke rol, vooral als het gaat om de ruimte die zij geven aan desinformatie en propaganda.

Het interview met Caspar Veldkamp bij Buitenhof, afgelopen zondag was hier een schoolvoorbeeld van. Net als in zijn interview met NRC het weekend daarvoor, schetste Veldkamp een beeld van zichzelf als verstandige diplomaat en staatsman die niet, zoals onder andere zijn vier voorgangers en het kritische publiek van hem zouden eisen, boze tweets de wereld in stuurde. In plaats daarvan ging hij ‘verstandig’ bellen met zijn Israëlische counterpart om, in zijn woorden ‘dingen voor elkaar te krijgen’. Het frame van de verstandige man tegenover de wat hysterische voorgangers die boze tweets van hem eisten raakt kant noch wal. Wat van Veldkamp gevraagd en verwacht wordt is dat hij consequenties verbindt aan de voortdurende en extreme schendingen van internationaal en humanitair recht in Gaza. Sancties, het verbreken van samenwerkingsrelaties of diplomatieke maatregelen bijvoorbeeld. Geen sneue tweets. De journalist stelde hier echter geen enkele kritische vraag over, wat een gemiste kans was. Ook werd niet gevraagd wat Veldkamp precies had bereikt met zijn ‘verstandig bellen.’

De kers op de desinformatie-taart die Veldkamp zonder kritische bevraging mocht presenteren was het onderzoek dat Israël nu zelf (!) zou uitvoeren naar de moord op 15 hulpverleners in het zuiden van Gaza. Wat Veldkamp naliet om te melden is dat de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem (dat zijn ministerie nota bene jarenlang financieel heeft ondersteund, onder andere tijdens zijn tijd als ambassadeur daar) al sinds 2016 weigert samen te werken met de Military Advocate General (MAG), die deze onderzoeken uitvoert. De organisatie noemde de MAG in 2016 al een ‘schaamlap’ die er is om de bezetting en alle excessen die daarmee samenhangen te ‘witwassen’ In dat jaar publiceerde B’Tselem een gedegen rapport waarin ze die witwaspraktijk aan de hand van uitgebreid onderzoek onder meer gebaseerd op hun eigen ervaring onderbouwden. En hier was Veldkamp die even ‘handig’ van deze geboden witwaspraktijk gebruik maakte, alsof er nu een ‘keurig’ juridisch en ‘objectief’ onderzoek zou volgen. Gaat u rustig slapen. Ook hier geen enkele kritische bevraging door de journaliste.

Een oud-collega van Veldkamp en mijzelf, Maarten van Rossem, ging met dit neergezette frame maandag verder aan de haal in het programma van Eva Jinek. Hij stelde dat Veldkamp niet anders kon dan de resultaten van de Israëlische witwasmachine af te wachten. Wederom werd hierover geen kritische vraag gesteld.

Zo worden de media, ook hier in Nederland, handig gebruikt door onze eigen politiek leiders om hun nalatigheid met betrekking tot de voortdurende genocide te ‘legitimeren’. Media, doe daarom je werk en je huiswerk. Wees scherper, wees kritischer, laat je niet intimideren door bewindspersonen en hun entourage en wees die essentiële pilaar van de democratie die in tijden van genocide, oprukkend extreemrechts en de afbraak van de rechtsstaat meer nodig is dan ooit in de afgelopen 80 jaar.