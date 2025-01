Caroline van der Plas snapt concept 'fictie' niet en kondigt woest Kamervragen aan over hitserie

De nieuwe tv-serie Woeste Grond (AvroTros) heeft in korte tijd niet alleen een grote schare fans vergaard, maar ook Caroline van der Plas (BBB) volledig over de zeik gekregen. In de serie, die gaat over drie generaties van een familie die samen een boerderij bestieren, wordt in de laatste aflevering melding gemaakt van een boerenprotest. De kleinzoon die daaraan meedoet, wordt er door zijn grootmoeder aan herinnerd dat de gebruikte methoden veel weg hebben van die van de NSB.