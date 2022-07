Caroline van der Plas heeft helemaal niet zoveel met boeren

11 jul. 2022 - 19:23

In de peiling van de Hond staat ze al op 20 zetels en nog slechts 1 achter de VVD. Ik vermoed dat ze bij de PS ruimschoots de grootste zal worden. Wat belangrijker is dan of Han vindt of van der Plas wel of niet iets met boeren heeft is of de boeren iets met haar hebben. Het lijkt me duidelijk dat dit inderdaad het geval is. Overigens niet alleen de boeren mag uit de peilingen worden geconcludeerd. Het zijn voor de neutrale toeschouwer interessante en spannende tijden. We gaan af op PS verkiezingen waarbij in veel provincies BBB de grootste zal gaan worden en beleid zal moeten uitvoeren dat de landelijke overheid opdraagt. Ik verwacht overigens dat in ieder geval het CDA de stekker er landelijk wel uit zal trekken binnen een jaar. Het is echter te laat om niet volledig te worden weggevaagd in maart.