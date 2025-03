Caroline van der Plas gebruikt emotionele chantage

In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over de wolf en dat leidde ook tussen Kee & Van Jole tot een felle discussie. Kee vertelde over hoe dierenvriend Dion Graus in aanvaring kwam met vee-industrieel Caroline van der Plas. Van Jole constateerde dat de BBB het handboek populistisch discussiëren opentrok door mensen bang te maken met wilde verhalen en vervolgens iedereen die daar kritiek op uit te beschuldigen van minachting voor de plattelandsbewoners.

Daarna spraken ze over Ingrid Coenradie, de staatssecretaris van Justitie voor de PVV. Zij raakte in een hoog oplopend conflict met Wilders over de oplossing voor het cellentekort. Volgens Kee was dat allemaal voor de bühne. Van Jole constateert dat er sprake is van kiezersbedrog dat het vertrouwen in de politiek ernstig beschadigt.