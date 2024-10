Caroline van der Plas en Mona Keijzer botsen over plan Faber om vluchtelingen bang te maken

BBB is verdeeld over het plan van minister Marjolein Faber om bij asielzoekerscentra borden te plaatsen met de tekst ‘Hier wordt gewerkt aan uw terugkeer’. Vicepremier Mona Keijzer ziet daar geen kwaad in. Tegen De Telegraaf zegt ze dat een dergelijk bord niet vervelend is voor mensen die zijn gevlucht voor oorlog en marteling.