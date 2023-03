Caroline van der Plas (BBB) maakt eigen stembiljet ongeldig

Het is ook lastig, wanneer je als nieuwe partij plots torenhoog in de peilingen staat. LPF-perikelen staan immers op de loer en een implosie a la Forum voor Democratie is altijd dichterbij dan je graag wil. Het is dan ook niet verrassend dat bij BBB-voorvrouw Caroline van der Plas de zenuwen toesloegen toen het tijd was haar eigen stem in te dienen.