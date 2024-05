“Caroline van der Plas en Mona Keijzer zijn twee kikkers uit dezelfde sloot”, analyseert Druktemaker Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. “Ze kunnen helemaal niet zwemmen of springen, alleen maar kwaken. Caroline is van een zelfstandige vrouw veranderd in een buikspreekpop van Wilders en duwt nu Mona Keijzer naar voren als premierskandidaat.”