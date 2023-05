Carice van Houten roept CEO Rabobank op te stoppen met desastreus klimaatbeleid

Van Houten heeft zich aangesloten bij zo’n tachtig activisten van Milieudefensie. De actrice heeft een betaalrekening van de Rabobank. Of dat aan het eind van de dag nog zo is, hangt af van de antwoorden die ze krijgt van Decraene. “Hij kan een dapper besluit nemen en lef tonen door direct te stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. En daarmee de superheld worden van mijn zoontje en alle andere kinderen in de wereld”, aldus Van Houten.