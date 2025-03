Canadezen mobiliseren zich tegen 'economisch terrorisme' van Trump Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 308 keer bekeken • bewaren

De betrekkingen tussen de VS en Canada verslechteren in razend tempo. Het grensverkeer tussen beide landen is drastisch afgenomen omdat Canadezen geen zin meer hebben hun geld uit te geven in het land dat zich steeds meer als vijand gedraagt. Op CBC News, het nieuwsprogramma van de Canadese publieke omroep, slaat Mike Bradley, burgemeester van een grensgemeente alarm. Niet alleen worden in zijn regio duizenden banen bedreigd door de bizarre politiek van Trump maar ook het milieu. Trump heeft besloten veel maatregelen die het milieu beschermen af te schaffen. Voor Canadese steden die aan de Grote Meren zijn gevestigd betekent het dat ze het gif van de Amerikaanse industrie weer in hun wateren gaan krijgen.

Bradley, die ook te zien was in Michael Moore's beroemde de documentaire Bowling for Columbine. is strijdvaardig en vindt dat er hard teruggeslagen moet worden. "Er wordt altijd gezegd het gaat om de regering, niet om de Amerikanen zelf. Maar 77 miljoen Amerikanen hebben op Trump gestemd, het wordt tijd dat ze de gevolgen van hun keuze gaan voelen."