Canadezen beantwoorden handelsoorlog Trump met massale boycot Amerikaanse merken

Voor Canadezen geen 'made in USA' meer nu Trump hun land treft met zware economische maatregelen door de importtarieven omhoog te trekken tot 25 procent. De Amerikaanse president wil het buurland zo straffen voor het feit dat Amerikanen meer Canadese producten kopen dan andersom. Ook beweert hij dat vanuit Canada drugs, met name fentanyl, het land binnenkomen.

Trump had de maatregel al aangekondigd tijdens zijn verkiezingscampagne maar dat werd niet echt serieus genomen omdat ook de Amerikaanse economie getroffen zal worden door een handelsoorlog. Nu blijkt dat Trump daar geen problemen mee heeft. De miljardair verklaarde zaterdag tijdens het golfen dat hij inderdaad verwacht dat gewone Amerikanen de gevolgen gaan voelen maar dat hij dat voor lief neemt. Zoals altijd denkt hij te gaan winnen door angst in te boezemen.

Kiezers dachten tijdens de campagne dat de economie bij Trump in betere handen zou zijn dan bij Biden, bleek uit de peilingen. Nu hij is verkozen, aarzelt Trump niet zijn ruime mandaat te gebruiken, hopend dat zijn buurlanden hun verlies zullen nemen. Economen verwachten een andere uitkomst, waarbij alle 500 miljoen inwoners van Noord-Amerika verliezen: inflatie en minder economische groei in de VS, mogelijke recessies in Mexico en Canada.