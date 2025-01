Canadese premier Justin Trudeau stapt op Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 275 keer bekeken • bewaren

De Canadese premier Justin Trudeau stapt op na een regeerperiode van bijna tien jaar. Dat meldt ANP. Het vertrek van Trudeau hing al enige tijd in de lucht. Hij verklaarde maandag op een persconferentie dat hij aanblijft tot een opvolger is gekozen door zijn partij.

Trudeau, premier sinds 2015, stond onder druk om op te stappen. Canada houdt in oktober parlementsverkiezingen en zijn Liberale Partij staat er in peilingen historisch slecht voor. Ook dreigt een motie van wantrouwen tegen de regering, die geen meerderheid heeft in het parlement. Trudeau zei dat het werk van het parlement wordt stilgelegd tot 24 maart. Dat zou betekenen dat voorlopig geen vertrouwensstemming kan worden gehouden.

"Dit land verdient een echte keus bij de volgende verkiezing", verklaarde Trudeau op een persconferentie. De regeringschef zei dat hij vanwege de interne onrust duidelijk niet meer de beste kandidaat is om zijn partij dan aan te voeren. Er was de afgelopen jaren onvrede over kwesties die ook spelen in andere westerse landen, zoals de inflatie, huizenprijzen en migratie.