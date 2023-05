Canadees inferno baart grote zorgen, duizenden op de vlucht, ernstig tekort aan brandweerlieden • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 246 keer bekeken • bewaren

Terwijl in Nederland de politie klimaatactivisten met waterkanonnen van de weg afspuit, zijn de autoriteiten in Canada ten einde raad over de catastrofale gevolgen van klimaatverandering. Waterkanonnen blijken niet in staat de werkelijke gevaren te stoppen. Bijna 20.000 inwoners zijn geëvacueerd vanwege de ongekende, door de klimaatcrisis aangejaagde, bosbranden die het land teisteren. Velen zijn al hun bezittingen kwijtgeraakt in de vlammenzee, anderen ontsnapten tijdens hun vlucht ternauwernood aan de dood, in tegenstelling tot hun huisdieren.

Grote zorgen zijn er over de toekomst. Niet alleen omdat er de komende tijd nog geen regen wordt verwacht maar ook omdat de bosbranden eerder zijn begonnen dan gewoonlijk. Met angst en beven wordt naar de zomer gekeken, verklaart de verantwoordelijke minister. Zo is er een ernstig tekort aan brandweerlieden. Er worden weliswaar in hoog tempo nieuwe brandbestrijders opgeleid maar die aanwas komt te laat.

De enorme droogte leidt er toe dat een voorheen onschuldig tijdverdrijf als barbecuen kan leiden tot een ramp van immense proporties. De kurkdroge bossen zijn veranderd in een enorme terreinen met uiterst brandbaar materiaal. Een van de branden in het oosten van het land is veroorzaakt doordat een terreinvoertuig vlam vatte. Burgers weten niet wat hen overkomt en merken dat ze al snel geen kant meer op kunnen als de vlammen losbarsten. Kostbaarheden en dierbare bezittingen moeten achtergelaten worden om op tijd weg te komen. In tranen vertellen ze over de verschrikkingen.

De VRT meldt:

Sinds zondagmiddag lokale tijd woedt een zware bosbrand in de oostelijke provincie Nova Scotia, nabij de stad Halifax. "Ongekend", noemt Mike Savage, burgemeester van Halifax de bosbrand. Volgens de lokale autoriteiten zijn al meer dan 200 gebouwen beschadigd of verwoest. Zo'n 800 hectare bos zou nog steeds in brand staan. (…) De brand in Nova Scotia is niet de enige in het land. In acht van de dertien Canadese provincies woedden er de afgelopen dagen bosbranden. Canada is de afgelopen jaren herhaaldelijk getroffen door extreme weersomstandigheden.