Canada weigert gevluchte Russische anti-Poetin activiste paspoort omdat ze in Rusland is veroordeeld voor dat activisme

Een Russische anti-oorlogsactiviste die in Canada woont, dreigt haar verblijfsvergunning in dat land te verliezen omdat ze een strafblad heeft. De reden voor dat strafblad: door haar blog waarin ze stelling neemt tegen Poetins invasieoorlog in Oekraïne is ze in Moskou bij verstek veroordeeld. Een aanvraag voor een paspoort is inmiddels geweigerd.

Maria Kartasheva ontvluchtte Rusland in 2019 uit vrees dat ze het doelwit zou worden van de Russische veiligheidsdiensten vanwege haar dissidente geluid. Ze vond onderdak in het Canadese Ottawa, waar ze via haar blog misstanden aan de kaak bleef stellen. Zo schreef ze onder meer over de massamoord op het Oekraïense plaatsje Boetsja door Russische militairen. Voor die berichten is ze in Rusland veroordeeld wegens het “moedwillig verspreiden van desinformatie” en kreeg ze een celstraf opgelegd van acht jaar.

Als gevolg van die veroordeling, heeft Kartasheva nu te horen gekregen dat haar aanvraag voor het Canadees staatsburgerschap is afgewezen. Ze hoefde daarvoor alleen nog de officiële ceremonie bij te wonen, maar kreeg kort daarvoor te horen dat ze er niet langer welkom was. Haar man kreeg wel de Canadese nationaliteit. Voor Kartasheva zelf houdt de veroordeling in dat ze riskeert gedeporteerd te worden naar Rusland.

Een advocaat van de activiste heeft hoop dat het uiteindelijk met een sisser zal aflopen. Hij vermoedt dat de afwijzing het werk is “van een overijverige ambtenaar”. Kartasheva is er nog niet gerust op, ondanks dat de reden voor haar Russische veroordeling een standpunt is dat de Canadese regering officieel ook inneemt. De immigratiedienst heeft ondertussen laten weten voorafgaand aan de zaak het dossier van Kartasheva “zorgvuldig doorgenomen” te hebben. Minister van Immigratie Marc Miller heeft gezegd niet te reageren op specifieke casussen.

Kartasheva maakt zich zorgen: “Er is nu al zoveel misgegaan, hoe weet ik dat ik niet gedeporteerd zal worden? Er is ook geen enkele transparantie. Ik heb ze zoveel documenten gestuurd, alles wat ik heb, maar ik weet niet eens of ze het wel gelezen hebben.” De activiste heeft wel steun gevonden bij enkele parlementariërs. Een van hen, de Conservatieve Tom Kmiec noemt de afwijzing “stompzinnig” en roept de Canadese regering op die beslissing zo snel mogelijk ongedaan te maken.