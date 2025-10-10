Camperaars de klos met 100% belastingverhoging Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 732 keer bekeken • bewaren

Kees Zwaan Cultuurwetenschapper, werkte 35 jaar in de zorg Persoon volgen

Ja, je leest het goed: met ingang van 2026 gaan camperaars voor hun hobby c.q. vervoermiddel veel meer belasting betalen. Gemiddeld moeten zij zo’n € 1.708 per jaar extra ophoesten om te kunnen blijven rondrijden met hun Adria of Knaus. Eigenaren van zware, Concorde-campers zijn nog slechter af, want de belasting wordt berekend op basis van het gewicht.

Vanaf volgend jaar hapt de Belastingdienst elke maand fors in het inkomen van de doorgaans ‘gewone’, vaak gepensioneerde camperaars. En dat zijn er heel wat.

Slimme, inventieve en vooral creatieve ambtenaren van het ministerie van Financiën lijken dagelijks bezig te bedenken waar ze nog meer geld vandaan kunnen halen om gaten in de rijksbegroting te dichten. Nieuwe bronnen aanboren of bestaande belastingen verhogen: dát is hun specialiteit. Of zij ook de gevolgen van zulke heffingen voor burgers meewegen, is maar de vraag. Het lijkt er sterk op dat de plannen worden bedacht in een steriel kantoor in Den Haag waar geen enkel geluid van buiten doordringt. Vierdubbel glas en metersdikke isolatie in de muren – zo stel ik het me voor. De Haagse rekenmeesters zijn immuun voor de stemmen van gewone mensen. Ze zijn ‘Oost-Indisch doof’ om het zo maar te zeggen.

Een belastingverhoging van 100 procent: het is ronduit schandelijk. Opvallend genoeg lijkt er nauwelijks protest te klinken. Moeten de meeste camperaars nog wakker worden?

Eigenlijk zou ik het niet eens moeten opsommen, om de denkers op Financiën niet op nóg meer ideeën te brengen. Maar stel je voor: een fietsbelasting. Er zijn miljoenen fietsen in Nederland; een klein bedrag per fiets en er is weer een gat in de begroting van Schoof gedicht. Begin vooral bij de eigenaren van elektrische fietsen: die hadden immers genoeg geld om zo’n apparaat te kopen, dus kunnen ze best wat bijdragen.

Of wat te denken van een rollatorbelasting? Mensen die al jaren gebruikmaken van allerlei voorzieningen kunnen toch ook best een klein steentje bijdragen aan het dichten van het volgende begrotingsgat?

Op Financiën wordt één principe hoog in het vaandel gedragen: massa is kassa. Een leuze geleend van Peter Gillis, de eigenaar van diverse vakantieparken. Het aantal telt; veel kleine beetjes vormen samen een flinke berg. Niet voor niets kwam Den Haag op het idee om de btw “een klein beetje” te verhogen: van 21 naar 21,4 procent. Een minuscule aanpassing die toch miljoenen oplevert.

Beste Haagse rekenmeesters, er zijn ook heel veel katten. Registreer ze en stuur hun baasjes een aanslag. Massa is kassa. Waarom betalen hondenbezitters wel belasting en kattenbezitters niet? Omdat de een blaft en de ander miauwt?

En wat te denken van paardenbezitters? Zij maken volop gebruik van de openbare weg en laten daar vaak genoeg de onmiskenbare sporen van hun viervoeters achter. Toch betalen ze geen cent belasting. Heb je een paard, dan ben je doorgaans behoorlijk kapitaalkrachtig; zo iemand kan best bijdragen aan het vullen van de schatkist.

O ja, ik vergeet nog al die sleurhutten: caravans waarvoor de eigenaren geen belasting betalen. Ook daar ligt een gouden kans voor de Haagse rekenaars.

Er is wel een verklaring voor de focus op het belasten van gewone burgers. De Haagse bureaucratische bubbel is namelijk nauw gelieerd aan een kleine groep met zowel flinke inkomens als veel geld op de bank. Zij spreken dezelfde taal en komen elkaar tegen bij dezelfde lobbybijeenkomsten. Kortom, ze behoren tot dezelfde klasse. Op Prinsjesdag zag ik zelfs linkse Kamerleden in een driedelig elitair uniform. Een jacquet, het galatenue van de heersende klasse. ‘Het kapitaal’ en de Haagse maatschappijbevestigende bubbel zijn vier handen op één buik.

Toch is het eigenlijk logischer dat juist de meest kapitaalkrachtige Nederlanders een groter aandeel zouden moeten leveren bij het dichten van de begrotingsgaten. Maar daar lijken ambtenaren en de politici niet voor open te staan. Alles wordt in het werk gesteld om het superrijke deel van de bevolking te ontzien, terwijl de gewone burger, de camperaar bijvoorbeeld, steeds dieper in de buidel moet tasten. Een verhoging van 100 procent: in één woord absurd…