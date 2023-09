Campagnestunt: rechtse meerderheid van potverteerders wil automobilisten nog een jaar subsidiëren

18 sep. 2023 - 19:28

'Het nationaal transitiefonds' is de werk/scam-titel voor 24,3 miljard euro Nederlands belastinggeld, gereserveerd ten behoeve van douceurtjes voor multinationals. Dit keer in een groen jasje. Over hun dead body dat iemand daar aankomt: dat geld is ingepikt, dat geld is gereserveerd, op dat geld zijn baantjes aan VVD'ers vergeven in raden van bestuur.