Campagne ‘Man, zeg er wat van’ is fopfeminisme

We hebben een groot probleem met (seksueel) geweld tegen vrouwen, constateert Lisa Loeb bij De Nieuws BV. De Druktemaker is niet onder de indruk van de nieuwe campagne ‘Man, zeg er wat van’. “Want zelfs in een campagne tégen seksisme draait het niet om respect voor vrouwen, maar om de vrouw als bezit: jouw zus, jouw moeder, jouw dochter. De campagne vraagt mannen niet om zich in te leven in de vrouw, maar in de andere man: de vader, de broer, de beschermer — de eigenaar van de vrouw wiens eer zogenaamd wordt aangetast.”