Cameraman trolt Trump en laat leugens tijdens live uitzending zien

Als er iets is waar Donald Trumps toch al fragiele ego steeds weer volledig door van de kook raakt, is het wel de opkomst bij zijn bijeenkomsten. Dat begon al na zijn inauguratie als president in 2016 toen hij beweerde dat die door een recordaantal mensen was bezocht, terwijl de beelden ervan pijnlijk duidelijk lieten zien dat het terrein op zijn best half gevuld was. "Alternatieve feiten", noemde zijn even leugenachtige spindoctor Kellyanne Conway het destijds.