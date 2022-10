Californië verbiedt tieners naar de zonnebank te gaan

10 okt. 2011 - 9:26

ook in europa (bijv. oostenrijk) komt geen mens onder de 18 jaar een zonnestudio in.Onlangs vernam ik dat men zijn ziekenfondspasje aldaar eerst ergens in moet stoppen alvorens men munten kan nemen voor de "zonnebank". in nederland is het gesprek op handen dat rokers meer zf premie moeten gaan betalen etc . ziet toch eens dat europa allang amerika IS , tot het hele monetaire stelsel toe. wat nou californie cq amerika? its here the same en niemand ziet het in die samenlevingskrampen.