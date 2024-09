Californië stuurt aan op verbod kweken octopussen omdat het zeer slimme dieren zijn

Volksvertegenwoordigers in Californië hebben ingestemd met een wetsvoorstel om de kweek van octopussen te verbieden, meldt de Los Angeles Times . Ook de verkoop van gekweekte octopussen wordt onder het wetsvoorstel niet langer toegestaan.

Octopussen gelden als de meest intelligente ongewervelde dieren. Ze hebben een sterk ontwikkeld zenuwstelsel. Voorstanders van de wet menen daarom dat het te wreed is om zulke dieren te kweken voor menselijke consumptie.

Het wetsvoorstel kan rekenen op grote steun. In de Californische senaat werd de wet unaniem aangenomen, in het huis van afgevaardigden stemden 59 leden voor en 10 tegen. Het wachten is nu op wat gouverneur Gavin Newsom met de wet gaat doen. De Democraat kan het voorstel nog vetoën.