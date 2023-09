Californië sleept Shell en andere olieconcerns voor de rechter wegens bedrog en doelbewuste klimaatvernietiging

Terwijl de Nederlandse overheid de fossiele industrie nog pampert net tientallen miljarden aan belastingvoordelen en lucratieve vrijstellingen is de staat Californië het kwaadaardige gedrag van olieconcerns zat en sleept hen voor de rechter.

In de 135 pagina’s tellende aanklacht schrijft Californië onder meer: ,,Leidinggevenden van olie- en gasbedrijven wisten decennialang dat afhankelijkheid van fossiele brandstoffen catastrofale gevolgen zou hebben voor het milieu, maar ze hebben de informatie achtergehouden voor het publiek en beleidsmakers door desinformatie over dit onderwerp naar buiten te brengen.’’ De energiereuzen zouden tientallen miljarden dollars aan schade hebben veroorzaakt, zo bleek uit de indiening bij een hogere rechtbank in San Francisco.