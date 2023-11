Café rekent gasten die buiten willen zitten 2,30 euro per uur voor gebruik terrasverwarmer

Dat het niet goed is voor het klimaat maakt kennelijk weinig indruk maar de stijgende energiekosten zetten café-eigenaren wel aan het denken over terrasverwarmers. De kosten voor die dure verwarming worden nu ook opgebracht door de klanten die wel gewoon binnen gaan zitten. Een pub in de Engelse stad Stockton-on-Tees wil daar een einde aan maken.