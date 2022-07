22 jul. 2022 - 9:02

De boodschap is juist, maar om dat te benoemen als een cadeautje van je ouders en grootouders….. Het is dan wel een cartoon, maar deze spreekt met zijn titel wel van de splinter in andermans oog en niet van de balk in het eigen oog. Alsof de generatie van vandaag zo verantwoord consumeert en handelt om zijn zomers koel te houden. De titel als commentaar op een opiniestuk zou bedreigend en discriminerend kunnen worden genoemd. In strijd met Joop’s spelregels en reden om te schrappen. Besef dat wij zelf ook bezig zijn om, met wat wij denken dat gewoon normaal, verantwoord leven is, het cadeautje te creëren voor onze eigen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en... Hoe dat er uit gaat zien en of ze daar blij mee zullen zijn?

