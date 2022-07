Cadeau voor Poetin, slag voor Klimaatakkoord: gas- en kerncentrales krijgen label 'groen'

Over het opnemen van investeringen in gas- en kerncentrales in de taxonomie is lang en verhit gediscussieerd in de EU. Mede onder druk van Frankrijk (afhankelijk van kernenergie) en Duitsland (afhankelijk van gas) gaf de Commissie investeringen in deze twee sectoren een groen label. Volgens de Commissie is gas weliswaar vervuilend, maar nodig in de overgang naar duurzame energie (zon, wind, water, waterstof). Tot 2030 zijn investeringen in gascentrales daarom als groen aan te merken, aldus Brussel. Voor kerncentrales (geen CO2-uitstoot) geldt als eis voor het groene label dat er een plan komt voor de veilige opslag en verwerking van het radioactieve afval.