Cabaretier Vera van Zelm krijgt het te kwaad tijdens gloedvol betoog tegen grensoverschrijdend gedrag

Een bijzondere gebeurtenis tijdens Spijkers met Koppen. Vast medewerker Vera van Zelm schoof bij presentator Dolf Jansen aan maar besloot geen satirische sketch te houden over het rapport naar grensoverschrijdend gedrag bij de NPO. Dat zou te makkelijk zijn, verklaarde ze. Natuurlijk, ze kon Jan Slagter van Max imiteren met zijn ouderwetse goedpraterijen. Maar het gaat niet alleen om dergelijke types. Waar het dan wel over gaat, dat wil ze graag uitleggen. Ze put uit eigen ervaringen en komt tot een conclusie over de gevolgen van de misstanden maar voordat ze die kan uitspreken, krijgt ze het even te kwaad.