Cabaret-gigant Paul van Vliet overleden op 87-jarige leeftijd

Hij wordt wel de veelzijdigste cabaretier genoemd. Schrijver, zanger, speler, ondernemer, ambassadeur van Unicef en stichter van Theater PePijn, Paul van Vliet was het allemaal. Hij behoorde in de jaren 70 en 80 tot de top van het Nedelands cabaret. Midl maar toch scherp zette hij typetjes neer als majoor Kees, de militair die moeite had met de tijdgeest. Tientallen jaren trok hij met zijn oneman-shows volle zalen.