Burny Bos kan Het Paard van Sinterklaas beter niet achter slot en grendel zetten

De succesvolle jeugdfilm Het Paard van Sinterklaas mag niet meer vertoond worden van producent Burny Bos. Misschien kan de rolprent over een jaar of twintig wel worden vrijgegeven als cultuurhistorisch document over een voorbije tijd maar nu zou deze film te veel mensen in hun diepste gevoelens aantasten. Er komen immers Zwarte Pieten in voor .

Je zou toch zeggen dat Bos genoeg aan deze kaskraker heeft binnengehaald om daaruit zo’n aanpassing te financieren. Hij vindt zelf immers dat hij rijk is geworden aan een racistisch overkomend product. Blijkbaar gaat Burny Bos niet zo ver dat hij deze judaspenningen terug slingert in de tempel. De winsten, gemaakt uit Het Paard van Sinterklaas, zouden bijvoorbeeld erg van pas komen bij de Black Archives. Of als begin van een filmotheek bij het Slavernijmuseum. Ik noem voor de vuist weg maar wat suggesties. Maar wie weet: wat niet is, kan nog komen.

Deze affaire is een grove belediging van het Nederlandse publiek. Het gaat daarbij niet over de merites van Zwarte Piet of wat je van deze figuur moet denken. Het is veel fundamenteler. Burny Bos denkt dat het Nederlandse publiek beschermd moet worden tegen films, waar het in zijn geheel of voor een gedeelte niet tegen kan. Hij bepaalt dat in al zijn wijsheid. Deze mentaliteit is de voorbode van censuur. In een vrij land mag iedereen voor zich zelf bepalen in hoeverre een film te verteren is of niet. Het is evenmin aan anderen om te bepalen hoe lang het mag duren voor het publiek wel aan een controversiële film mag worden blootgesteld.