Burgerverzet Opinie Vandaag leestijd 2 minuten 130 keer bekeken Bewaren

Ronald de Vries Geïnteresseerd in directe democratie en de manco’s van het parlementaire stelsel Persoon volgen

"Ik kom in opstand, dus wij zijn." [Albert Camus]

Steeds als ik mijn zwager Hans ontmoet spreekt hij de lofrede over Nederland uit. Als ik er tegen inga en aanvoer dat er nog vele landgenoten in armoede leven, geeft hij me daar gelijk in. Hij ziet dat zelf ook wel als enthousiaste vrijwilligers bij de voedselbank. Maar hij denkt dat aan de macht van het kapitaal niet te tornen valt en dat de jonge generatie aan zet is en niet hij als gepensioneerde.

Ik merk over het algemeen, ook bij mijn maatschappij-kritische vrienden en kennissen een houding van berusting: “we kunnen er toch niets aan doen.” Ik heb dan steeds de neiging om hen een lijst met acties van verzet tegen de gevestigde orde voor te leggen en een enkele keer heb ik dat ook wel gedaan:

- petities opstellen en ondertekenen,

- op straat demonstreren,

- een burgerinitiatief starten,

- kritisch reageren op de sociale media,

- je mening geven in je vrienden- en kennissenkring

- begripsvol met andersdenkenden in dialoog gaan,

- 'je politieke partij' opporren,

- een ingeloot Burgerberaad mede organiseren,

- op een progressieve partij stemmen,

- lid worden van een actiegroep (zoals XR)

- actiegroepen financieel ondersteunen,

- (actief) lid van een vakbond worden

- aan een (politieke) staking meedoen,

- een coöperatie beginnen of er lid van worden,

- je als eiser verbinden aan een rechtszaak voor de goede zaak,

- maatschappijkritische literatuur lezen en leestips geven,

- een poster voor je raam hangen

Het is hoopgevend te zien, dat al een kleine minderheid van de bevolking door in actie te komen ‘de wereld kan veranderen’. Als die bijvoorbeeld de straat op gaat, wordt zij meestal door een meerderheid gesteund. [Erica Chenoweth, ‘Vredelievend verzet: hoe een kleine minderheid de wereld kan veranderen’, 2021/’23, pp. 144-50]. We moeten ervoor waken, dat de overtuiging dat je de wereld niet kan veranderen geen selffulfilling prophecy wordt.