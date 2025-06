Burgers zullen moeten bloeden om te voldoen aan nieuwe NAVO-norm Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 103 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De Nederlandse samenleving zal de gevolgen van het decennia lang beperken van ons defensiebudget gaan merken. Zeker nu structureel de defensie-uitgaven fors moeten stijgen in verband met de oorlogsdreiging in Europa. Maar ook omdat de VS als belangrijkste NAVO-bondgenoot niet langer accepteert dat Europese lidstaten zo weinig aan het NAVO-bondgenootschap financieel en materieel bijdragen.

Vaststaat al wel dat er structureel een substantiële verhoging van de NAVO-bijdrage komt voor alle NAVO-lidstaten, maar de exacte verhoging is nog niet bekend. De NAVO-top in Den Haag zal daar duidelijkheid over gaan geven.

Nu de verkiezingsstrijd in Nederland door de val van het kabinet Schoof is losgebarsten en alle partijen alweer verkiezingsretoriek de wereld in slingeren, is voor de kiezer wel belangrijk om te kunnen volgen wat de blijvende investeringen in defensie en de oorlogsindustrie voor de portemonnee van de gemiddelde burger gaat inhouden.

Ongeacht of we een centrumrechts of een centrumlinks kabinet straks krijgen, alle burgers gaan de pijn van de hogere defensie uitgaven in hun portemonnee merken. De ene burger alleen wat meer dan de andere burger. Afhankelijk hoe de pijn over de verschillende categorieën burgers zal worden verdeeld. Afhankelijk van de kleur van het nieuwe kabinet. Extra geld om deze defensie uitgaven te compenseren voor alle burgers die kampen met bestaanszekerheid is er niet.

Onze economie is nu nog redelijk stabiel en relatief goed, maar afhankelijk van geopolitieke ontwikkelingen kan dat snel veranderen.

Bij alle verkiezingsretoriek van de komende maanden moet iedere burger zich realiseren dat alle politieke partijen de gevolgen voor bestaanszekerheid en de portemonnee mooier zullen verkopen dan ze in werkelijkheid zijn. De ene partij zal dat evenwel meer doen dan de andere partij. Maar allemaal zullen ze het doen.