Burgers gaan de oorlogsdreiging van Poetin flink in hun portemonnee voelen Opinie

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

De Nederlands overheid zal blijvend veel meer geld aan defensie moeten uitgeven. Naast de toenemende blijvende hogere uitgaven voor klimaat en de energietransitie. De economie zal er ook niet aan ontkomen om een switch te maken naar meer een oorlogseconomie. Waarin productiecapaciteit voor consumentenproducten moet worden veranderd in capaciteit voor militaire doeleinden.

Tel daar bovenop de toenemende vergrijzing en de forse krimp in de beroepsbevolking bij, als de noodzakelijke arbeidsmigratie zal worden beperkt.

Huidige en komende generaties doorsnee burgers zullen door de hiervoor genoemde ontwikkelingen met zekerheid een veel soberder leven tegemoet gaan. Waarin de huidige overconsumptie van luxe goederen gerelateerd aan klimaatdoelstellingen en energieverbruik, zoals bijvoorbeeld vliegreizen naar alle delen van de wereld, aanzienlijk zal moeten worden beperkt.

Een weinig florissant toekomstperspectief voor alle kleinkinderen van de huidige generatie opa's en oma’s die zelf in een welvarende verzorgingsstaat in Nederland hebben geleefd. Waarin de welvaart in Nederland, in vergelijking met veel andere landen, tot ongekende hoogte was gegroeid.

Het te lichtzinnig vasthouden aan dat beeld uit het verleden voor de toekomst is weinig zinvol. De maakbaarheid door de politiek en overheid van een brede welvarende samenleving voor alle doorsnee burgers is door de huidige mondiale ontwikkelingen op tal van gebieden, ook in Nederland, niet meer zo geborgd als in het recente verleden.