Burgers betalen de lasten, bedrijven gaan er met de winsten vandoor

In de campagne voor de verkiezingen worden weer een hoop fabeltjes over de publieke sector verkondigd. Dat is ernstig want het is juist de publieke sector die van Nederland een van de gelukkigste landen op deze planeet maakt. In een webinar rekent vakbond FNV af met de desinformatie. Zo heeft Nederland in vergelijking met andere landen juist een kleine overheid. En zonder de kwalitatief goede overheid zouden bedrijven helemaal niet zo kunnen functioneren. Om maar een paar voorbeelden te noemen.