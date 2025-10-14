Burgers betalen de lasten, bedrijven gaan er met de winsten vandoor

In de campagne voor de verkiezingen worden weer een hoop fabeltjes over de publieke sector verkondigd. Dat is ernstig want het is juist de publieke sector die van Nederland een van de gelukkigste landen op deze planeet maakt. In een webinar rekent vakbond FNV af met de desinformatie. Zo heeft Nederland in vergelijking met andere landen juist een kleine overheid. En zonder de kwalitatief goede overheid zouden bedrijven helemaal niet zo kunnen functioneren. Om maar een paar voorbeelden te noemen.
Sowieso dragen bedrijven veel te weinig bij aan het functioneren van het land. Ze nemen amper 10 procent van de kosten van de samenleving voor hun rekening. De rest wordt betaald door de werkende burgers, laat de vakbond helder zien in onderstaand clipje:
Meer over:fnv, economie, publieke sector, actueel, politiek, tweede kamerverkiezingen 2025
