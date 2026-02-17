Burgerrechtenactivist Jesse Jackson overleden

BNNVARA Logo
De vooraanstaande Amerikaanse burgerrechtenactivist en predikant Jesse Jackson is op 84-jarige leeftijd overleden. The New York Times karakteriseert hem als “de invloedrijkste zwarte Amerikaan in de jaren tussen de burgerrechtenstrijd van Dr. Martin Luther King Jr. en de verkiezing van Barack Obama”.

Al als student was Jackson al betrokken bij protesten tegen segregatie. Hij werd een naaste medewerker van Martin Luther King Jr. Na de moord op King in 1968 nam Jackson het stokje over. In de jaren tachtig deed hij twee keer een gooi naar het presidentschap.

Zijn toespraken op de Democratische conventies van 1984 en 1988 maakten grote indruk. “Mijn achterban bestaat uit de wanhopigen, de verdoemden, de mensen die geen respect krijgen en die worden veracht”, sprak hij in 1984.

