Burgerrechtenactivist Jesse Jackson overleden

De vooraanstaande Amerikaanse burgerrechtenactivist en predikant Jesse Jackson is op 84-jarige leeftijd overleden. The New York Times karakteriseert hem als “de invloedrijkste zwarte Amerikaan in de jaren tussen de burgerrechtenstrijd van Dr. Martin Luther King Jr. en de verkiezing van Barack Obama”.

Al als student was Jackson al betrokken bij protesten tegen segregatie. Hij werd een naaste medewerker van Martin Luther King Jr. Na de moord op King in 1968 nam Jackson het stokje over. In de jaren tachtig deed hij twee keer een gooi naar het presidentschap.