Burgerinitiatief voor EU-abortuszorgfonds haalt meerderheid in Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft woensdag na een historische stemming ingestemd met de oprichting van een EU-fonds dat abortuszorg toegankelijker moet maken voor vrouwen in heel Europa. Met 358 stemmen voor, 202 tegen en 79 onthoudingen, steunde een meerderheid van de Europarlementariërs het burgerinitiatief 'My Voice, My Choice', dat meer dan 1,12 miljoen handtekeningen verzamelde. Het voorstel houdt in dat EU-lidstaten op vrijwillige basis kunnen deelnemen en financiële steun krijgen om abortuszorg te verlenen aan vrouwen die daar in hun eigen land geen toegang toe hebben.

De stemming leidde tot felle politieke verdeeldheid en verhitte discussies in het parlement. Tegenstanders, voornamelijk uit conservatieve en extreemrechtse hoek, verwierpen het voorstel als "ideologisch gedreven" en overschrijding van EU-bevoegdheden. Het extreemrechtse Duitse parlementslid Alexander Jungbluth (AfD) schreeuwde "jullie zijn walgelijk" naar de parlementariërs die buiten de plenaire zaal met de initiatiefnemers van de petitie de overwinning vierden. Even leek het erop dat conservatieven en extreemrechts een deal hadden gesloten om het voorstel te kelderen, maar de grootste fractie in het parlement, de conservatieve Europese Volkspartij, was intern verdeeld, waardoor toch een meerderheid kon worden gevonden.

Voorstanders benadrukten dat het initiatief onveilige abortussen moet helpen verminderen en gelijke rechten voor alle Europese vrouwen waarborgt. "Deze stemming is een enorme overwinning voor elke vrouw in Europa", aldus rapporteur Abir Al-Sahlani (Renew, Zweden). "De EU heeft eindelijk laten zien dat seksuele en reproductieve gezondheidszorg een fundamenteel mensenrecht is." Europees Commissaris voor Gelijkheid Hadja Lahbib verduidelijkte dat het voorstel niet probeert zich te bemoeien met nationale wetgeving over abortus.