Burgerbeweging eist dat Kamer optreedt tegen Yesilgöz: 'Liegen en informatie achterhouden is niet normaal'

In een gezonde democratie wordt het politieke spel volgens de spelregels gespeeld. Een politiek debat kan niet gevoerd worden als onwaarheden worden verspreid, of informatie wordt achtergehouden. Als burgers eisen we het recht op correcte informatievoorziening. De fractievoorzitter van een kabinetspartij en een beoogd minister-president horen hieraan te voldoen. Liegen is niet normaal, we willen onze politiek kunnen vertrouwen.

We roepen de Tweede Kamer op om het vertrouwen van burgers in de politiek te herstellen door leugens te weigeren en feiten te eisen. De Tweede Kamer moet de maatstaf hanteren dat een minister die liegt, opstapt, en dat instituties die de cijfers hebben, eerlijk en integer met deze informatie omgaan.