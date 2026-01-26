Burgemeesters hebben gelijk: vuurwerkverbod met achterdeurtjes gaat tot problemen leiden Opinie Vandaag leestijd 1 minuten 240 keer bekeken Bewaren

Calle Janssen Verpleegkundige en Fractievoorzitter LochemGroen!

De afgelopen dagen spreken steeds meer burgemeesters zich uit tegen het plan om gemeenten op te zadelen met uitzonderingen op het landelijke vuurwerkverbod. Terecht. Een vuurwerkverbod met achterdeurtjes ondermijnt het doel ervan en leidt tot onveiligheid, willekeur en problemen in de handhaving.

Burgemeesters staan elk jaar opnieuw in de frontlinie rond de jaarwisseling. Samen met politie, brandweer en ambulancezorg dragen zij de gevolgen van beleid dat landelijk wordt bedacht, maar lokaal moet worden uitgevoerd. Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema was glashelder: geen enkele vuurwerkontheffing. Hulde. Het is onacceptabel om die verantwoordelijkheid opnieuw bij hen neer te leggen, terwijl zij zélf waarschuwen dat dit onuitvoerbaar en onveilig is.

We moeten pal achter onze burgemeesters gaan staan. En wie écht geeft om onze hulpverleners, moet ophouden met halfbakken beleid dat elk jaar opnieuw leidt tot geweld, letsel en trauma. Maar dit vraagt ook iets van onszelf. Burgers, raadsleden en maatschappelijke organisaties moeten zich laten horen door hun gemeente en politiek Den Haag te mailen en te kiezen voor een helder vuurwerkverbod zonder uitzonderingen.

Niet afschuiven. Niet wegkijken. Schrijf. Sta op. Sta pal voor onze burgemeesters. En sta pal voor onze hulpverleners.