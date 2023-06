Burgemeester weet verschil tussen gram en kilogram niet en wil woning sluiten na hasj-vondst

Rekenen is niet voor iedereen even makkelijk, maar van een burgemeester die maatregelen met verstrekkende gevolgen kan nemen, mag je iets meer verwachten. Nadat bij een persoon in Breda 149.4 gram hasj is aangetroffen, heeft de burgemeester besloten het pand te sluiten. De reden: "Er is 149.4 kilogram aangetroffen". Advocaat Bişar Çiçek, tevens PvdA-fractievoorzitter te Moerdijk, heeft de burgemeester vriendelijk laten weten dat er sprake is van een verschrijving. De burgemeester houdt echter voet bij stuk:

“Voorts is in mijn schrijven van 11 april 2023 geen sprake van verschrijving. Uit de bestuurlijke rapportage blijkt dat er 1 plak hasj met een gewicht van 86,27 gram in de woonkamer en 1 plak hasj met een gewicht van 63,13 gram in de koelkast is aangetroffen, wat maakt dat in de woning 149,4 kilogram aan hasj is aangetroffen.”