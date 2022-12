Burgemeester van Istanbul, uitdager van Erdogan, veroordeeld tot ruim 2,5 jaar cel Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 109 keer bekeken • bewaren

De burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu van de centrumlinkse CHP, de partij die 100 jaar geleden werd opgericht door Kemal Atatürk, is woensdag veroordeeld tot ruim twee jaar en zeven maanden celstraf. Hij krijgt de straf omdat hij de kiescommissie beledigd zou hebben in 2019. Toen won hij nipt de verkiezingen voor het burgemeesterschap en eiste de partij van Erdogan dat er een nieuwe stemming moest komen "wegens onregelmatigheden". De commissie stemde daarmee in. Imamoglu won de nieuwe verkiezingen vervolgens met nog veel meer stemmen. Hij noemde daarop de commissie "idioten". Die opmerking kwam hem op vervolging te staan. De drijvende kracht achter zijn campagne is al eerder tot jarenlange gevangenisstraf veroordeeld.

Imamoglu is de eerste politicus die serieus kans maakt Erdogan te verslaan bij de parlements- en presidentsverkiezingen die volgend jaar zullen plaatsvinden. In de peilingen is hij al de favoriet. Volgens Imamoglu is het vonnis tegen hem bedoeld om te voorkomen dat hij aan die verkiezingen deel kan nemen.