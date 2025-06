Burgemeester van Amstelveen waarschuwt voor de Derde Wereldoorlog Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 645 keer bekeken • bewaren

Denkvooruit.nl biedt momenteel het meest verontrustende, publiekstoegankelijke kompas van ‘De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding’. Het betreft een samenwerkingsverband van “..alle ministeries, regionale, lokale en maatschappelijke partners”. Datzelfde instituut deelde vorige week zijn, eveneens verontrustende cijfers, aangaande de (online-) radicalisering van onze rechtse jeugd en hun jihadistische tegenhangers. Er is “..reden tot zorg”, en niet zo’n beetje ook. Onze jongvolwassenen radicaliseren en kunnen op den duur “..overgaan tot een terroristische geweldsdaad. Daarom is aanpak cruciaal, evenals het online modereren van terroristische en extremistische inhoud door sociale mediaplatformen”.

De stad warmt weer op, en haar bewoners ook. Zodra het wegdek gaat zinderen verhitten de gemoederen navenant. Hitte is de vijand van rede en verdraagzaamheid, het kruipt in iedere vezel van de samenleving en feitelijk is geen mens er tegen bestand. Leven in de schaduw en bij voorkeur de dorst lessend met non-alcoholische consumpties zijn zware disciplines die men massaal ontloopt. Lekker bieren in de volle zon met bescherming, factor 50, en soms dat zelfs niet. Bloeddrukverhogende factoren waardoor het vuur nog wel eens in de onredelijke pan kan slaan.

Dat wordt dus spannend de aankomende week met NAVO-top en ambitieuze feestelijkheden van de hoofdstad voor de boeg. Grote bewegingen, enorme hoeveelheden mensen op de been, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam geheel ontregeld en dan is daar... Amstelveen. Het Middelpunt Van De Wereld zo u weet. Daar heeft de voortvarende burgervader Tjapko Poppens de zeven ruiters van de Apocalyps al op het netvlies. Het Armageddon is nakende, en over twee pagina’s (!), in lokaal sufferdje ‘Het Amstelveens Nieuwsblad’ deelde de ambtenaar deze week zijn zorg voor onze inktzwarte toekomst; DENK VOORUIT. WEES VOORBEREID VOOR NOODSITUATIES! Knettert het in vette witte letters op een bloedrode ondergrond.

“..Bereid u daarom voor; praat erover met anderen, stel een noodpakket samen”. Die doemstijding wordt begeleid door een portretje van Poppens in de schaapachtig, glimlachende rol van ‘Werknemer van de week’, waarmee hij de urgentie van de hele exercitie onmiddellijk nivelleert naar het niveau van vrijblijvende mededeling.

Er klopt kort gezegd geen hout van het plaatje, laat staan van het praatje. (Bovendien, dergelijke mededeling doen terwijl een Internationaal veiligheidsoverleg in de Hofstad zijn aanvang neemt terwijl grote ‘Zuster-gemeente’ Amsterdam zijn 750e verjaarsfeestje viert, getuigt van buitengewoon slechte timing dan wel ordinaire zelfoverschatting. De hele wereld gaat in de fik maar hijgerig hondje Amstelveen profileert zich alvast als meest oplettend kindje van de klas. Brrr…) Herinnert u zich die mop van de muis en de olifant op dat bruggetje nog?

Mócht namelijk inderdaad blijken dat de dreiging voorbij is, en een oorlog imminent, waarom zou men dan in hemelsnaam een lagere overheid als zo’n omhooggevallen parvenu daar melding van laten doen? Zulk bespottelijk vertoon ondermijnt uiteraard ‘de urgentie’ op dermate, potsierlijke manier dat helemaal niemand de boodschap meer serieus neemt. Met Poppens die de natie adresseert als ware hij het staatshoofd, zijn de overeenkomsten met over-ambitieuze/-ijverige collega wethouder Tjolk Hekking (Gemeente Juinen) evident. Je wordt er zelfs een beetje lacherig van. Tjapko en Tjolk, een nieuw komisch duo is geboren!.

En waar ís dat staatshoofd of die minister-president eigenlijk? Waar blijft onze leider die een nationaal decreet uitvaardigt waaruit zonneklaar blijkt waar de zandzakken liggen, wie onze vijanden zijn en wanneer ze ongeveer verwacht kunnen worden? Hoeveel lopen staan er inmiddels op Nederland gericht, vanuit welke richting, en welke lanceer-installaties worden er op dit ogenblik in stelling gebracht? Vragen waar de NAVO-toppers ons ongetwijfeld een helder antwoord op gaan geven (en in Godsnaam niet door allerlei burgertrutten die de Internationale crisis gebruiken om zich van hun betrokken kant te laten zien).

Het is inmiddels duidelijk dat de overheid, met lachebekje Mark Rutte voorop, veel meer weet dan zij tot nog toe met ons wensten te delen. Vergewis daarom uzelf. Ik nodig vooral de doorgaans pinnende landgenoten uit eens uit nieuwsgierigheid wat contanten uit de muur te trekken. De vrolijk lachende gele Geldmaat heeft namelijk alvast een 70 Euro-knop geïnstalleerd. Curieus blauw knopje rechtsonder op het scherm.

Tot nog toe was mij de betekenis van dit vreemde, gebroken bedrag, volledig ontgaan, maar ook de bank sorteert nu dus al voor op schuilkeldertijden (bestaan die overigens nog?). Het NIBUD (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) billijkt die keuze overigens met de tekst; “Het advies komt voort uit zorgen over cyberaanvallen, technische storingen of geopolitieke spanningen”. Vriendelijk eufemisme voor een aanstaande Derde Wereldoorlog

Sensatiegeil gooit NU.nl/AD.nl tenslotte nog wat extra olie op het vuur door, in entertainmentvorm, een mini-seminar voor amateurterroristen weg te geven. Malle Eppie van dienst is videoredacteur Jolanda Le die op lichtvoetige wijze, onomwonden details uit de doeken doet aangaande de beveiliging van een bevriend staatshoofd. Alsof het de plot van een slechte tv-serie betreft worden bijzonderheden opgesomd over ‘The Beast’, het vervoersmiddel van de president van de Verenigde Staten. Bijzonderheden als oliespoor-, rookgordijn en traangas-opties van de auto alsmede de technische gegevens van 10 cm dik, kogelvrij glas en de getroffen maatregelen bij een mogelijke chemische aanval op de president, worden als nieuwswaardige feiten gepresenteerd. Achteloos leest Le daarbij ‘Trump’ (geen ‘mijnheer’ of ‘president’) van de autocue alsof het haar excentrieke buurvrouw betreft en krijgt het publiek nog nét niet het hotelkamernummer in beeld waar ‘Trump’ momenteel verblijft. Surrealisme van wereldniveau.