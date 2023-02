Burgemeester: Russen weren bij Olympische Spelen Parijs in 2024

7 feb. 2023 - 13:24

Het is heel cru, maar op social media heeft Oekraïne wel een 'sterke' campagne. Ik heb al een paar atleten langs zien komen (ik kan me U20 kampioenen op de decatlon en ijsdansen herinneren) die normaal mee zouden doen aan olympische spelen, maar zijn omgekomen tijdens deze invasie. En verder dat gemiddeld tijdens de OS 1 op de 3 Russen militair is. Het filmpje van de Russische schutter op de vorige OS (ook een militair), gecombineerd met beelden van Bucha waren best heftig. En mede daardoor lijkt het mij alleen al niet verstandig Russische atleten mee te laten doen op de schietonderdelen, want dan gaan we daarvan herhalingen krijgen.