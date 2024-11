Burgemeester Halsema richt zich tot de lieve Amsterdammers: 'Je vindt mij aan je zijde!'

Lieve Amsterdammers, we kijken terug op een heel ingrijpende en verdrietige week. Er zijn angsten en zorgen bij onze Joodse inwoners, bij de Palestijnse gemeenschap en bij Amsterdamse Marokkanen en moslims. Voor hen, en eigenlijk voor iedereen die van onze stad houdt, doet het op dit moment pijn om Amsterdammer te zijn. Ooit schreef de verzetsstrijder en journalist Henk van Randwijk over Nederland: ‘mijn natie is geen door bestaansdrift en machtsdrang bijeengedreven horde, maar een in recht en menselijkheid gewortelde gemeenschap’. Voor mij zijn deze woorden al heel erg lang een leidraad.

En zeker nu doen ze ertoe, nu we geconfronteerd zijn met een giftige cocktail van antisemitisme, racisme, hooliganisme en grote woede over de aanhoudende oorlog in Palestina en Israël. En dat betekent dat wetteloosheid wordt beantwoord met de wet en bestraffing. Dat antisemitisme wordt beantwoord met bescherming en diepe solidariteit. Dat racisme (tegen Joden, Marokkanen of moslims) niet wordt getolereerd, ook niet als het verpakt is als politieke boodschap. Tegenover waanzin plaatsen wij eerlijkheid en redelijkheid en tegenover ophitsen, kalme vastberadenheid.