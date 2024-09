Burgemeester: Geef minister Faber een taakstraf in een AZC

“Ik vind het heel ernstig dat een minister haar eigen uitvoeringsorganisatie laks noemt. Wij zien in ieder geval als burgemeesters hoe hard daar wordt gewerkt en hoe de mensen daar alles op alles zetten om mensen met een verblijfsstatus op een goede manier onder te brengen bij gemeenten”, aldus Isabella bij De Nieuws BV .

Faber heeft geen idee hoe het er in de echte wereld aan toegaat, maakte Isabella duidelijk. “Misschien moeten we haar een taakstraf geven om een paar dagen bij een AZC te gaan werken. Dan zal ze zien hoe hard daar gewerkt wordt, hoe hoog de nood is en dat mensen die daar onder zijn gebracht, dat echt niet voor hun plezier doen.”