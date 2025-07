Burgemeester Barbie maakt haar Belgische stad helemaal roze

In het Belgische Boussu, dat in de provincie Henegouwen tegen de Franse grens ligt, heeft de bevolking een burgemeester gekozen die dol is op de kleur roze en zichzelf met de bijnaam Barbie tooit. Sandra Narcisi (what's in a name) is lid van de socialistische partij PS en vast van plan de voormalige industriestad met zo'n 20.000 inwoners eens flink op te fleuren.