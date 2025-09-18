De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen

Bundestag weigert toegangspassen voor drie AfD-medewerkers Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 199 keer bekeken • bewaren

Allard van Gent Tekstschrijver en vertaler Persoon volgen

Drie medewerkers van de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) krijgen geen toegangspas voor de gebouwen van de Duitse Bondsdag. Ook hun rechten in de interne IT-systemen zijn ingetrokken. Volgens de parlementaire administratie bestaat het risico dat de passen “voor antidemocratische doeleinden misbruikt zouden kunnen worden”. Dat meldt Tagesschau.

Navraag bij andere fracties leert dat alleen medewerkers van AfD-parlementariërs de controle niet hebben doorstaan. Voor andere partijen zijn geen gevallen bekend.

Een woordvoerder van de AfD-fractie bevestigde dat drie aanvragen zijn afgewezen en dat bij een vierde medewerker de toegang tot de IT-systemen is ingetrokken. Nadere details gaf de partij niet.

Parlementsvoorzitter Julia Klöckner (CDU) verdedigde de strenge maatregelen. Volgens haar maakten de ernst en veelheid van de bevindingen een afwijzing noodzakelijk. “Bij de veiligheid van het parlement kan er geen compromis zijn.”

Sinds de AfD in 2017 de Bondsdag betrad en er meerdere cyberaanvallen plaatsvonden, zijn de veiligheidscontroles aangescherpt. Sinds 2023 geldt bovendien dat de betrouwbaarheidstoets jaarlijks voor alle medewerkers met een huispas wordt herhaald.