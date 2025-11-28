Buma zaait verwarring over kabinet met/zonder GroenLinks-PvdA Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 548 keer bekeken • bewaren

Informateur Sybrand Buma heeft via zijn woordvoerder uitspraken moeten nuanceren die hij eerder vrijdag deed over de kabinetsformatie. Hij zei toen dat de optie van een kabinet met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD definitief is "afgevallen". Wat hij in plaats daarvan bedoelde, is dat de VVD een blokkade heeft opgeworpen voor samenwerking met GroenLinks-PvdA - wat we al wisten - en dat hij "tot op heden geen reden" heeft "om aan te nemen dat dat is veranderd". Dat meldt het ANP.

D66 houdt nog altijd vast aan een kabinet met zowel GroenLinks-PvdA als de VVD. Verkenner Wouter Koolmees schreef in zijn eindverslag al over de blokkade die de VVD-leider Yesilgöz daarvoor opwerpt. Daarom adviseerde hij dat D66 en het CDA als eerste met elkaar gaan schrijven aan een "positieve agenda" waar later partijen aan kunnen meewerken.

Buma laat na de verwarring die vrijdagavond ontstond weten dat hij zich vooral baseerde op het verslag van Koolmees en geen nieuwe informatie heeft om te concluderen dat een kabinet met GroenLinks-PvdA en de VVD definitief is afgevallen. Hij spreekt later nog met de fractievoorzitters van die partijen. "Pas op basis daarvan zal ik mijn conclusie trekken."