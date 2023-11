Buma bijt op z’n tong over het verleden van Pieter Omtzigt

Oud-lijsttrekker van het CDA Sybrand Buma worstelde bij Op1 zichtbaar met het geven van openheid omtrent Pieter Omtzigt, de ex-CDA’er die voor zichzelf is begonnen en de partij in ruïnes achterlaat. Buma wist vijf jaar geleden de neergang van zijn partij, na de rampzalige coalitie met PVV, te stuiten en van 13 naar 19 zetels te laten groeien. Thans burgemeester van Leeuwarden moet hij op zijn tong bijten om niets over zijn eigen Haagse ervaringen met Omtzigt te zeggen. Iedere kritiek zal immers alleen nog maar gunstiger uit zal pakken voor de politieke martelaar.