Bukele claimt overwinning in El Salvador

6 feb. 2024 - 8:35

Onder zijn presidentschap is El Salvador getransformeerd van een van de meest gewelddadige landen ter wereld naar een van de veiligste zo niet de veiligste in Latijns-Amerika. Dat de man met zo'n overweldigende meerderheid de verkiezingen wint is daarom niet verrassend. Het bendegeweld is weliswaar vervangen door staatsgeweld, maar dat laatste wordt door de meeste kiezers blijkbaar minder erg gevonden. De vraag is wel hoe lang dit goed kan blijven gaan. Hoe lang blijf je populair met mega-mensenrechtenschendingen?