Brusselse gemeente stopt extreemrechtse tsunami: Wilders en DeWinter niet welkom

12 mei 2022 - 18:00

Ik lees dat Het Belgische persbureau schrijft dat zij Molenbeek wilde bezoeken “ nadat Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Humo had laten verstaan dat hij zich niet in België voelde wanneer hij door Molenbeek rijdt.” Ben ook wel benieuwd waarom Conner dat zei.