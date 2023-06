Brusselse arbeidsbemiddelaar vraagt werkzoekende kunstenaars of ze porno willen maken

De Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris – een soort UWV - vraagt werkzoekende kunstenaars of ze willen meespelen in een pornofilm. Dat meldt de VRT. In een vragenlijst die werkzoekenden voorgelegd krijgen, wordt gevraagd of ze bereid zijn mee te spelen in bijvoorbeeld een bedrijfsfilm, maar ook in een erotische of pornofilm. Politieke partij PVDA wil dat de vraag wordt geschrapt.