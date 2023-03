Brussel waarschuwt: Hoofd buigen voor BBB en stikstofaanpak vertragen wordt niet geaccepteerd

De Europese Commissie heeft het Nederlandse kabinet gewaarschuwd dat het op de lange baan schuiven van de stikstofaanpak niet zal worden geaccepteerd. Dat heeft Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius per brief laten weten aan stikstofminister Christianne van der Wal (VVD). Dat meldt RTL Nieuws dat inzage heeft in de brief.