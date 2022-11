Brussel heeft geen boodschap aan Nederlands gemekker over stikstof Politiek • Vandaag • leestijd 2 minuten • 173 keer bekeken • bewaren

Geen sprake van. Vooruit met de geit! Dat kregen vier ministers bij wijze van spreken te horen toen ze in delegatie naar Brussel afreisden om daar steun te zoeken voor het zoveelste geitenpaadje waarmee Nederland zich zou kunnen onttrekken aan internationale afspraken. Die truc werkt niet meer. De Europese Unie wil dat er nu echt serieus werk gemaakt wordt van het terugdringen van de schadelijke stikstofuitstoot, meldt De Volkskrant.

Minister Van der Wal heeft de Tweede Kamer duidelijk proberen te maken dat Nederland zich er niet geloofwaardiger op heeft gemaakt door zich jarenlang niet aan de regels te houden. Dat deed ze toen de PVV eiste dat er een zware delegatie naar Brussel gestuurd moet worden om te onderhandelen over het nakomen van verplichtingen. Dat hebben we als gedaan, legde de minister uit. Ze was met Mark Harbers (Infrastructuur), Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Henk Staghouwer (toen nog Landbouw) gegaan. Het maakte geen enkele indruk. "Ze geloven ons niet meer", aldus Van der Wal tegen Kamerleden die meenden dat regels er zijn voor anderen. Den Haag kampt met het probleem dat het andere landen, zoals Griekenland en Spanje, steeds de duimschroeven heeft aangedraaid onder het motto 'regels zijn regels'. Die begriploze houding kaatst nu als een boemerang terug.

Nederland heeft bovendien een schrikbarend slechte reputatie als het gaat om natuurbehoud. "We bungelen echt onderaan lijstjes," verklaarde Van der Wal.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag over de stikstofcrisis die het land in zijn greep houdt. Volgens populistische traditie diende Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging al een motie van wantrouwen in tegen minister Van der Wal nog voor er maar een woord gesproken was. Het leek haar zoals wel vaker louter om de publiciteit te doen. NRC schrijft:

De meeste partijen vonden de vroege motie van wantrouwen ongepast, en Van der Plas erkende later in het debat dat haar motie bij voorbaat kansloos was. „Staatsrechtelijk een beetje een wonderlijke figuur”, noemde de SGP het.

Het kabinet wil meer dan een jaar de tijd gaan nemen om de grootste vervuilers van de vee-industrie uit te kopen op basis van vrijwilligheid. Jesse Klaver van GroenLinks maakt daar bezwaar tegen. Er moet haast gemaakt worden, stelt hij.

„Het beeld dat wordt afgegeven, is dat het allemaal zo’n vaart niet zal lopen”, vond Klaver. „Dat is een valse belofte.” GroenLinks drong er daarom op aan, zoals Remkes adviseert, wél een deadline van één jaar te stellen om de 500 à 600 piekbelasters te stoppen: liefst vrijwillig, maar anders met dwang. Anders gaat heel Nederland nog veel langer „op slot”. Coalitiepartij D66 is het grotendeels met oppositiepartij GroenLinks eens. D66 wil ook een deadline van een jaar, en daarna „verplichtende maatregelen” voor piekbelasters en diende hiervoor een motie in.